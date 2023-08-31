Bolu'da babasını 'kendisini uyardığı' için bıçakladı!
Bolu'da Umutcan Ç. (19) eve geç saatte geldiği için kendisini uyaran babası Mustafa Ç.'yi (55) bacağından bıçakladı. Umutcan Ç. gözaltına alındı.
Bolu'nun Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.'yi uyarınca tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından bıçakladı.
Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Umutcan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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