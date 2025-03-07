Bolu'da hafif ticari araç tarlaya savruldu: 2 yaralı

Bolu'da takla atarak tarlaya savrulup yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü Arif D. ile yanındaki babası Servet D., yaralandı.

Bolu'da hafif ticari araç tarlaya savruldu: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:49

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mudurnu-Göynük karayolunda Çavuşderesi köyü mevkisinde meydana geldi.

Göynük istikametine giden Arif D.'nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı.

Tarlaya savrulup yan yatan araçtaki sürücü Arif D. ile babası Servet D. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bolu #kaza #araç

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