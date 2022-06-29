Bornova’da 500 yıllık tarih gün yüzüne çıkarılıyor

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:20

Bornova’da özel mülk içinde bulunan 500 yıllık Darülkurra’sı, Bornova Belediyesi ve İzmir Valiliği’nin katkılarıyla kamulaştırılarak turizme kazandırılıyor.

Bornova Büyük Çarşısı’nda binalar arasında sıkışıp kalmış tarihi binanın çevresindeki alanlar da kamulaştırılıp İsabey Camii’ne kadar olan kısmı yıkılarak hem Bornova Büyük Çarşı’ya yeni bir giriş sağlanacak. Bölge, tarih severlerin yeni çekim noktası haline gelecek.

Projenin tamamlandığında, Bornova’nın kültürel ve tarihi dokusuna eşsiz bir katkı sağlayacağını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova’mız Yeşilova Höyüğü, Levanten Köşkleri’nin yanı sıra Osmanlı döneminden eserlerin bulunduğu tarihi dokusuyla bir büyülü bir kent. Bölge camii, çarşısı ve Darülkurra ile 1.500’lü yılların sonunda önemli bir ticaret ve eğitim merkeziymiş. Bugün binalar arasına sıkışmış ve yıkılmaya yüz tutmuş bu alana Valiliğimizin de desteğiyle el attık. İkinci adımda çarşıya kadar olan kısmı da kamulaştırıp yıkarak hem bölgeye bir soluklanma alanı hem de bu tarihi güzelliğin görülebileceği bir alan yaratmış olacağız. Bölgeyi canlandıracak, turizmi arttıracak, Bornova’nın tanıtımına katkı koyacak önemli bir köşe taşı haline getirmek için önemli bir adım atıldı” dedi.

DARÜLKURRA NEDİR?

Darülkurra, Kuran öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve okumu yöntemlerinin (vecih) yapıldığı okullardır. Darülkurra ve Darülhuffaz adı da verilir. Özellikle cami içlerinde ya da çevrelerinde oluşturulan bu okullar eğitimin yanı sıra Kur’an okumak isteyenlere de açık alanlar olarak kullanılmaktaydı.

Hacı Osman Efendi tarafından 1.576 yılında tuğla ve taş malzemelerden yapılmış olan Bornova Darülkurrası, üzeri kubbe ile örtülü kare bir yapıdır. Batı cephesinde yuvarlak bir kemer üzerinde taştan bir girişi vardır. Cephelerde sivri kemerlerin, soveli pencerelerin bulunduğu yapının girişin hemen üzerinde cepheden hafif bir çıkıntı oluşturan sivri bir kemer yer alır.