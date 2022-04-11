Boşanma aşamasında olduğu erkek, Sevda'yı 11 yerinden bıçakladı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:49

Batman'da, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından on bir yerinden bıçaklanarak ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Sevda Ergün, hukuk ve yaşam mücadelesi veriyor. Ergün'ün annesi Bedia Tekeş, kızının evliliğinin başından beri maruz bırakıldığı şiddeti ve olay günü yaşananları anlattı.

'SEVDA'YI TENHA YERLERE ÇEKMEYE ÇALIŞTI'

Kızının yaklaşık 2,5 yıldır evli olduğunu belirten Tekeş, kızının hamileliğinin ilk aylarından itibaren şiddete maruz bırakıldığını ve sürekli tehdit edildiğini söyledi. Kızının yaşadığı şiddet ve psikolojik baskıdan dolayı evden ayrıldığını ve boşanma davası açtığını anlatan Tekeş, ''Kızım en sonunda evden ayrıldı ve yanıma geldi, uzaklaştırma kararı aldırdık ve boşanma davası açıldı. Zaten boşanma davasının görüldüğü ilk duruşmada, yani 30 Nisan'da kızıma, 'Adalet sağlanmazsa ben sağlayacağım' dedi. Sonrasında da yine koruma kararı aldık. Boşanma davası ertelendi'' ifadelerini kullandı.

Duruşmada çocuğun velayetinin kızı, Sevda Ergün'e verildiğini ve mahkeme kararıyla, çocuğun babasının da çocuğu görme hakkının doğduğunu anlatan Tekeş, D.E.'nin sürekli kızını aradığını ve tenha yerlere götürmeye çalıştığını belirtti. Olay günü ise D.E.'nin tekrar kızı Sevda'yı aradığını ve 'gel oturalım, konuşalım' dediğini söyleyen Tekeş, ''Sevda direkt gitmeyince çocuğu teslim edeceğini söyledi. Sevda da çocuğu almak için dışarı çıktı. D.E buradaki bir caddenin adını vermiş ve Sevda'ya oraya gelmesini söylemişti. Olay yerinde görüştüklerinde, çocuğu getirmediğini söylemiş. O sırada da cebindeki bıçağı çıkarıp Sevda'yı tenha yerlere çekmeye çalışmış'' ifadelerini kullandı.

'KIZIM ON BİR YERİNDEN BIÇAKLANDI'

Kızının 11 yerinden bıçaklandığını ve ilk darbeyi de kalbine aldığını belirten Tekeş, kızının kendisini korumaya çalışırken ellerinden birçok yara aldığını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

''D.E. kaçıyor ve sonrasında yakalanıyor. Kızım aldığı yaralardan dolayı açık kalp ameliyatı geçirdi. Karaciğeri de darbe yedi; sağ elinin parmaklarının üç tanesi işlevini yitirdi. Ameliyatı saatler sürdü. Şükürler olsun ki kızım şu an konuşabiliyor. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kadına şiddet bitsin; insana, hayvana şiddet bitsin.''

