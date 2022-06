Boşanmak istediği eşi sokağı savaş alanına çevirdi

14 Haziran 2022 Salı, 13:00

Maltepe'ye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, eşi Serdar H.'den (42) şiddet gören 2 çocuk annesi S.H. (38) boşanma davası açarak 18 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. S.H. taşınmaya karar verince, eşi Serdar H., üç akrabasıyla birlikte evin bulunduğu binanın önüne geldi.

Şiddet gördüğü eşi Serdar H.'ye (42) boşanma davası açan S.H (38) taşınmaya karar verince, eşi Serdar H., üç akrabasıyla birlikte Maltepe'de bulunan evin önüne geldi. Ellerindeki levyelerle S.H'nin kardeşinin otomobilini kullanılmaz hale getiren Serdar H., eşi S.H'ye ve kardeşine tehditler savurdu.

"18 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesiyle başvuran S.H., evinin kapısına da nacak ve levyelerle saldırıp, içeri girmeye çalıştıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan S.H., "Oğlum babasına 'Annem taşınıyor' diye haber vermiş. Eşim çıldırmış halde evin önüne geldi. Erkek kardeşimin aracı dışarıdaydı, levyeler ve sopalarla erkek kardeşimin aracını kullanılmaz hale getirdiler. Ben bu adamdan 18 yıldır şiddet görüyorum, bir türlü boşanamadım. Kurtulmak istiyorum. Çocuklarıma da kızıma da şiddet uyguladı. Kızımın psikolojisini bozdu" ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE BENİM ÖLÜM HABERİMİ YAPIYOR OLACAKTINIZ"

Eşinin akrabalarıyla birlikte evinin kapısını kırdığını ifade eden S.H., "Belki de şu an benim ölüm haberimi yapıyor olacaktınız. Ben yaşamak istiyorum, bu canilerden kurtulmak istiyorum. Devle

timizden yardım istiyorum, ne olur bana bir yardım eli uzatın. Durduramıyorum ben bunları. Her seferinde evimi basıyorlar, can güvenliğim yok benim şu an" dedi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTİNCE SALDIRIYA GEÇİYOR"

Eşi Serdar H.'nin müşterek çocuklarının eline levye vererek suç işlemeye azmettirdiğini öne süren S.H., şöyle devam etti: "Polis ifade aldıktan sonra bırakılıyorlar. Sonra evimin önünde bıraktıkları ayakkabılarını topluyorlar. Bu nasıl bir adalet, böyle insanlar nasıl dışarıda dolaşıyor? Bir kadın cinayeti daha mı işlenmeli? Yardım istiyorum, benim gidecek hiçbir yerim yok. Ailemin yanına gitsem onlara da zarar vermekle tehdit ediyorlar. Eşimin 4 aylık uzaklaştırması vardı, bittiği günün ertesi gününde eşim saldırıya geçti tekrar. 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdım, bittikten bir gün sonra saldırıya geçiyor."