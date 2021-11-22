Buca’da 'burs hasadı' başladı
İzmir'de Buca Belediyesi’nin zeytinliklerinde “burs hasadı” başladı. 7 ton zeytinden elde edilecek bin 200 litre zeytinyağı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na bağışlanarak geliriyle maddi durumu yetersiz öğrencilere burs sağlanacak.
İzmir’in merkezinde en fazla tarım arazisine sahip Buca ilçesinde 'Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi' kapsamında elde edilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılırken zeytinlikler de maddi imkânsızlıklar yaşayan öğrencilere burs sağlıyor.
Buca Belediyesi’nin köyler bölgesindeki yaklaşık 180 dönüm alanda dikili zeytinliklerinde hasat başladı. Hasat aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Bu yıl yetişen 7 ton Memecik ve Gemlik cinsi zeytin, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bin 200 litre zeytinyağı elde edilecek. Belediye, zeytinyağlarını Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na bağışlayacak. Vakıf da bu yağların gelirini burs olacak dağıtacak.
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