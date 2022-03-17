Buca'da kadınlara öz savunma eğitimi
İzmir'de Buca Belediyesi, kadınlar için savunma sanatı wushu kurslarını başlattı. Kursiyerler, her geçen gün artan şiddet karşısında kendilerini savunmayı öğrendiklerini, artık daha güçlü ve güvende hissettiklerini söyledi.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınlara özgüven yaratacak beceriler kazandırmak için kadın güçlenmesine katkı koyacak bir projeye daha imza attı. Şirinyer’deki Kadın Aktivite Merkezi’nde Buca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle geleneksel Çin savunma sanatı wushu kursları açıldı. Büyük ilgi gören kurslarda kadınlar, fiziki güçlerini teknik olarak nasıl açığa çıkaracaklarını, böylece olası bir tehlike anında kendilerini nasıl savunacaklarını her açıdan öğrenmeye başladı.
"DAHA GÜVENDE HİSSEDECEĞİZ"
Kursiyer Aysel Göktuna (56), “Son zamanlarda kadına yönelik şiddet gittikçe arttı. Biz sokaklarda kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Bu gerçekten bizim için çok mükemmel bir olay. Hem spor yapıyoruz hem kendimizi korumayı öğreniyoruz. Dilerim bundan sonra hiçbir kadına şiddet uygulanmaz” dedi. Gülsen Akalın (58), “Dünya çok iyiye gitmiyor, sokakta yürürken bile korkuyoruz. Bu kursları duyunca çok sevindim. Bütün kadınların kendini savunması gerekiyor. Birkaç figür bile öğrense belki canını kurtaracak. Buca Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz, bize bu imkânı sağladığı için” diye konuştu. Kader Gürsoy (40) da, “Kursa geldiğimizden beri kendimizi çok güvenli hissediyoruz. Herhangi gelen bir saldırıya karşı rahatlıkla cevap verebileceğimi düşünüyorum” dedi.
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