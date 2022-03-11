Buca’nın dijital dershanesi 10 bin öğrenciye ulaştı

11 Mart 2022 Cuma, 11:12

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın koronavirüs pandemisi başında eğitimdeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için başlattığı Dijital Dershane projesi, kısa sürede büyük başarılara imza attı. LGS, YKS ve KPSS adayları ile okul öncesi 4-5 yaştan lise 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin yararlanabildiği Dijital Dershane, alanında uzman eğitmenlerce, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, 4K çözünürlük kalitesinde video dersler ile öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunuyor.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE DİYETİSYEN DESTEĞİ

Özel tekniklerle geliştirilmiş yeni nesil çevrim içi eğitim veren ve 10 bin öğrenciye ulaşan Dijital Dershane, rehberlik ve psikolojik danışmanlık dersleri ile öğrencinin sınav stresini yenmesi de yardımcı oluyor. Ayrıca, diyetisyen desteğiyle öğrencinin sağlığını ve beslenmesini düzenlemeye yönelik öneriler de sunuluyor.

ÜCRETSİZ ÜYELİK

Öğrencilerin vazgeçilmezi olan dijital eğitim platformunu ücretsiz olarak kullanmak ve üye olmak için https://dijitaldershane.buca.bel.tr/ adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.