BUDO'ya 'olumsuz hava' engeli: 6 sefer iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'ya 'olumsuz hava' engeli: 6 sefer iptal
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:53

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

 


Etiketler: #BUDO #Sefer #iptal

İlgili Haberler

Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli!

Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli!
Deniz seferlerine olumsuz hava şartı engeli

Deniz seferlerine olumsuz hava şartı engeli
BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!

BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler