Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı
Ereğli'de, işletmeci N.B. ve M.Ç.; otomobil ile büfeye gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Polisler, 11 el ateş edip, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç. silahlı saldırıda yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille büfeye gelen şüpheliler, işletmeci N.B. ve M.Ç.'ye tabanca ile 11 el ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Bacaklarından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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