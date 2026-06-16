Buğra Gökce’nin eşi Cumhuriyet TV canlı yayınında: 'İleride çocuklarının yüzüne bakamayacaklar'

19 Mart operasyonuyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin davanın ilk celsesi, Silivri’de 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bürokratları ve çalışanlarının yanı sıra çok sayıda iş insanının yargılandığı davanın 51. duruşma gününde İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce savunma yaptı.

Gökce’nin eşi Filiz Kahveci Gökce Silivri’de Cumhuriyet TV canlı yayınına katılarak yaşadıkları süreci anlattı.

Filiz Gökce, “15 ay dile kolay. İnsanlar ancak tutukluların ve ailelerin ne yaşadığını buna maruz kaldıklarında anlayabilirler. Bu bir sabır sınavı. İnsanların hayatları çalınıyor, bu da bir tür hırsızlık. İnsan hayatındaki en büyük hırsızlık bir insanın hayatını gasp etmeniz, bir zindana kapatmanız. Ülkemiz çok büyük bir sınavdan geçiyor. Burada sadece Buğra Gökce, Ekrem İmamoğlu yargılanmıyor, bütün ülkenin adalete ve hukuka inancı yargılanıyor. Cumhuriyetimizin geleceği yargılanıyor” dedi.

“BURADAKİ KADRO DİMDİK AYAKTA”

Buğra Gökce’nin İBB’de çalışmadığı dönemde gerçekleşen, imza atmadığı dört ihaleden yargılandığını anımsatan Gökce, “En büyük temennim hiçbir kötülüğün karşılıksız kalmaması, ilahi adaletin tecelli etmesi. Bu yapılan büyük duruşma salonunda umarım gerçekten haksızlık yapanların yargılandığını görürüz. Beraat edeceğimize eminiz. Doğrunun bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Ama elimizden alınan bu aylar, yılların telafisi yok. Buradaki liyakatli onurlu kadro dimdik ayakta duruyor, duramayanlar utansın. Kendi benliğini satanlar utansın. İleride onlar duramayacak, çocuklarının yüzüne bakamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Gökce, “Bizim hayallerimiz, isteklerimiz, beraber yaşayacağımız günleri çaldılar” dedi ve şöyle devam etti:

“Daha ne kadar bu zulmün süreceğini bilmiyoruz. 10 dakika konuşma hakkımız var, daha bir şey söyleyemeden kesiliyor. Birbirimize burada notlar gönderip iki kelime hayatlarımızla ilgili bir şey yazmaya çalışıyoruz. Camın arkasından telefonla konuşuyoruz. Birbirimize dokunmamızı bile yasaklamış durumdalar. Gerçek suçluların görüntülü konuşma hakları var, zaten yargılanıp suçları kesinleşirse içeri atılıyorlar. Herhangi bir insan bunu onaylayamaz. Adalet geçtim insan olmakla ilgili bir sorumluluk bu.”

“DEVRAN DÖNER BUNLAR KARŞILIKSIZ KALMAZ”

Filiz Gökce, sözlerini şöyle bitirdi:

“Adalet Bakanlığı’na bir şey söylemek istemiyorum, çünkü mesajımın ulaşacağını sanmıyorum. Allahtan herkese vicdan diliyorum. Korku toplumu hiçbir ülkeye fayda getirmiyor hatta yıkım getiriyor. Kiminle konuşsam çok mutsuz bu ülkede. Buğra’nın ihtiyaçlarını almak için girdiğim dükkanlarda insanlar bizi desteklediğini söylüyor. Hala iyi insanların varlığını görmek çok kıymetli. Bunu yapanlara şunu söylüyorum: Bugün bize yarın başkasına. Türkiye’de devran çok dönmüştür. Bunlar karşılıksız kalmaz. Amerika’ya da kaçsanız onursuz gurursuz bir fare gibi yaşarsınız. Adalet kişilere, siyasi görüşlere göre olmaz. Biz adalet istiyoruz.”