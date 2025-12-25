Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu: Ekiplere haber verildi!

Bursa'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu: Ekiplere haber verildi!

25.12.2025 14:56:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bursa'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu: Ekiplere haber verildi!

İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki site inşaatı için sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı. Müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yaptığı sırada, mezarlar ve testiler gördü.

Kazı durdurulurken, jandarma ekiplerine haber verildi. İnşaat alanına gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Image

Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gönderildi. Yapılan incelemede, tarihi eser olduğu belirtilen mezar parçaları ile insan kemikleri bulundu.

İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken, inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi’nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu bildirildi.

Image

İlgili Konular: #Bursa #kazı #mezar #kemik

İlgili Haberler

Gözler İmamoğlu'nun iki davasına çevrilmişti: AYM 'kamu görevlisine hakaret' kararını verdi
Gözler İmamoğlu'nun iki davasına çevrilmişti: AYM 'kamu görevlisine hakaret' kararını verdi Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK), kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunda cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağına ilişkin düzenleme ile hakarette "şikayet şartına" ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. Yüksek Mahkeme düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etseydi, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan iki ayrı "hakaret" davası yeni durumdan etkilenecekti.
Şehzadeler Belediyesi seçimi sonrası ihraç talebi
Şehzadeler Belediyesi seçimi sonrası ihraç talebi Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı sonrası yapılan olağanüstü meclis toplantısında CHP adayı Hakan Şimşek’in karşısına aday olarak çıkan CHP’li meclis üyesi Yenal Yıldırım kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Kamu çalışanlarına 'ödenek' operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı!
Kamu çalışanlarına 'ödenek' operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı! Şanlıurfa’da gelen ödenekleri kendi zimmetine geçirerek kendi ya da yakınlarının banka hesabına aktardıkları belirlenen Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul yöneticileri ve Hürriyetçi Eğitim-Sen yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.