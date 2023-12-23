Bursa Deniz Otobüsleri'nde yeni sefer iptalleri
Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle, 08.00-12.55 saatlerinde Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında yapılması planlanan 8 sefer de iptal edilmişti.
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