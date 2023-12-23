Bursa Deniz Otobüsleri'nde yeni sefer iptalleri

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:06
Bursa Deniz Otobüsleri'nde yeni sefer iptalleri
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BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, 08.00-12.55 saatlerinde Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında yapılması planlanan 8 sefer de iptal edilmişti.

 


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