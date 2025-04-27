Bursa Deniz Otobüsleri'nin 6 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 6 seferi iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:25

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.


Etiketler: #Bursa #feribot seferleri #Feribot

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