Bursa'da fırtına! Kopan çatı karayolu ve metro hattının üzerine düştü

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:09

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:09

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saat 02.00 sıralarında lodosun etkisiyle merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı uçarak, metro hattı ile Ankara karayolu üzerine düştü.

Karayolu üzerinde araç bulunmaması ve metro hattının da 24.00 ile 06.00 saatlerinde çalışmaması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa- Ankara yolunda trafik alternatif güzergahtan sağlandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Metro hattı üzerinde yapılan incelemede ise çatıdan kopan parçaların raylara zarar verdiği belirlendi. Karayolu üzerine dağılan parçalar ise temizlendikten sonra karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Metro hattı üzerindeki hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.