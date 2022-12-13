Bursa'da kan donduran cinayet: Kalbinden bıçaklanan Emre, hayatını kaybetti
Bursa’nın Gemlik ilçesinde tartıştığı Ramazan B. (38) tarafından kalbinden bıçakla yaralan Emre Yelseli (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yelseli'nin tabancayla bacağından yaraladığı cinayet şüphelisi Ramazan B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kumla Mahallesi’nde akşam saatlerinde Ramazan B., aralarında bulunan husumet sonlandırmak üzere Emre Yelseli’yi otomobiline alıp, Kumla Mezarlığı’nın yakınına götürdü.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
İkili arasındaki konuşma önce tartışmaya, ardından bıçak ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.
Yelseli, bıçakla göğsünden yaralanırken, Ramazan B. ise tabanca ile bacağından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Kalbine isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yelseli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kurşunun bacağını sıyırdığı tespit edilen Ramazan B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ramazan B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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