Bursa’da mobilya fabrikası alev alev yandı
Bursa’da mobilya imalatı yapan fabrika alev alev yandı. Patlamalarla beraber imalathaneden depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar Sokak’ta bulunan mobilya imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.
Kısa sürede patlamalarla birlikte büyüyen alevler, imalathane kısmından depoya sıçradı.
Alevleri gören çevredeki yurttaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, alevler dron ile havadan da görüntülendi.
Dumanlar şehrin yüksek noktalarından gözlemlendi.
Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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