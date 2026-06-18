'Butlan' yönetiminden 'destek açıklaması' skandalı: Rahmi Saltuk'un haberi olmadan imzasını eklediler!

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bazı sanatçılar, şarkılarını ve bestelerini CHP'nin kullanmaması için açıklamada bulunmuştu.

Bu açıklamaya karşı da, Kılıçdaroğlu'ndan yana olan ve kimi sanatçıların isminin yer aldığı bir metin yayımlanmıştı.

Listenin başında yer alan Rahmi Saltuk, doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine bir destek açıklaması yapmadığını açıkladı.

SoL Haber'e konuşan Saltuk, bir sanatçı olarak yıllara dayanan hukuku ve bestelerinin halka mal olması sebebiyle şarkılarının kullanılmasından mutluluk duyacağını ve bunda sakınca görmediğini söyledi.

Rahmi Saltuk, bahse geçen imza ve çağrı metninden ise haberi olmadığını belirtti.

"ŞARKILARI KULLANMAK İSTEDİLER 'OLUR' DEDİM"

Konuyla alakalı Berhan Şimşek'in kendisini arayarak şarkılarını kullanıp kullanmamak konusunda izin istediğini söyleyen Saltuk, yaşanan sürece ilişkin, şunları kaydetti:

"Bildiriden Salı günü öğleden sonra haberim oldu. Hemen Berhan Şimşek'i aradım. Adımı sildirtmesini istedim. Sanırım bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben 'Sesimizi kullanamaz izin vermiyoruz' diyen bir bildiri yayımladığı için Berhan beni aradı. Konuştuk. Ben de ona 'Sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne de sonra karşılık istemiyorum' dedim. Bu diyaloğu, belge olsun diye kendisine yazılı mesaj olarak da ilettim. Ama imza bildirisinden sonradan haberim oldu."

İmza metninden ve bildiriden kendisini arayan yakınları aracılığıyla haberdar olduğunu vurgulayan Rahmi Saltuk, "Bildiriden adımı çıkardıklarını öğrendim. Şarkılarımı kullanmalarında bir sorun yok. Ama böylesi bir metne imza atmadım" dedi.