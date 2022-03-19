Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı

İstanbul'un Kartal ilçesinde 20 ton yüklü TIR, buzlanma nedeniyle kayarak park halindeki servis aracına çarptı. Çarpma sonucu servis aracı ve TIR sürüklenerek, hasta almaya gelen ambulansa vurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 07:35
Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR servis aracı ve ambulansa çarptı
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Kaza, saat 04.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yüzyıl Caddesi'nde meydana geldi.

Üzerinde 20 ton yük olduğu öğrenilen 77 ABA 350 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı.

Önce park halindeki 34 LLV 089 plakalı servis minibüsüne çarpan TIR, servis minibüsünü ile sürüklenerek hasta almaya gelen ambulansa çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekrar kayma tehlikesi olan TIR'ın lastiklerinin altına takoz yerleştirdi. TIR bulunduğu yere sabitlendikten sonra ambulans ve servis minibüsü başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenli bir noktaya alındı.

Olayın görgü tanığı Ramazan Ercan, "Yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Ondan sonra hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu" dedi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.



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