Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Büyük Zafer'in 100. yılı buluşması

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

ÇYDD Akşehir ve Afyon şubelerinin katkılarıyla düzenlenecek “ÇYDD Büyük Zafer’in 100. Yılı” buluşması ile Türkiye’nin dört bir yanındaki ÇYDD şubelerinden gelen katılımcılar, bugün Akşehir’de ve 21 Ağustos Pazar günü Afyonkarahisar’da bir araya gelecek.

Akşehir’deki etkinliklerde, Batı Cephesi Karargâhı, Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Akşehir Evleri ve Nasreddin Hoca Evi ziyaret edilecek.

Afyonkarahisar’da sürecek programda ise Büyük Taarruz’un başlatıldığı Kocatepe’ye Zafer Yürüyüşü ile çıkılacak. Burada saygı duruşunda bulunulduktan sonra Büyük Taarruz Şehitliği ve İstiklal Tanıtım Merkezi ziyareti yapılacak. Ardından ÇYDD 100. Yıl Büyük Taarruz Anı Ormanı için temsili fidan dikimi gerçekleşecek.