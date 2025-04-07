Çağrı merkezi kurdular... Almanya vatandaşı 19 kişiyi dolandıran çete, 11 milyon lira ödeyecek!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:54

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:55

Kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya’yı arayan, kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi olarak tanıtıp güven kazandıktan sonra para ve altınlarını alarak Türkiye’ye getiren çete üyelerinin yargılanmasına Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

19 Almanya vatandaşının müşteki sıfatıyla yer aldığı davada, aralarında çete lideri olmakla suçlanan Heisem Çulum’un da olduğu 2’si Almanya, biri Lübnan, 17’si Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 20 sanık suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanıyor.

İYİ DERECE ALMANCA BİLENLER BULUNDU

5 tutuklu sanığın olduğu davanın son duruşması öncesinde mütalaasını sunan savcılık, 700 sayfalık mütalaada dolandırıcılık olaylarını ayrıntılarıyla anlattı.

Telefon dinleme kayıtlarının da yer aldığı mütalaada yer alan bilgilere göre, çete üyeleri ya Almanya’da doğup büyüyen ya da turizm bölgelerinde iyi derecede Almanca öğrenen kişilerden oluşuyordu.

Bu kişiler, Mersin Mezitli ilçesinde bir plazada daire kiralayarak çağrı merkezi olarak kullandı. Çete üyeleri, Türkiye’ye ait hatlar kullanıyordu ancak bir bilgisayar programı sayesinde, Almanya’daki kişilerin telefon ekranında polis numarasının görünmesini sağlıyorlardı.

ATICI İKNA EDİYOR, ALICI PARAYI TESLİM ALIYORDU

Telefonda konuştukları Alman vatandaşlarına kendilerini polis, savcı, bankacı, sigortacı gibi tanıtan çete üyeleri, kişilerin güvenini kazandıktan sonra düğmeye basıyordu.

Bir polisiye hikaye uyduran ve çete içinde “Atıcı” olarak anılan kişi, Almanya vatandaşı kişiyi nakit parasını ya da altınlarını kendilerine vermeye ikna ediyordu.

Alman vatandaşı ikna olduktan sonra çete içinde “Alıcı” ve “Eldenci” olarak anılan kuryeler devreye gidiyor ve Almanya vatandaşıyla görüşüp parayı ya da altınları teslim alıyordu.

Para ve altınları teslim alan çete üyesi, bunları “Toptancı”, “Lojistikçi” olarak anılan kişiye teslim ediyordu, bu kişide elde edilen para ve altını Türkiye’ye getirerek çete lideri olmakla suçlanan Heisem Çulum’a teslim ediyordu.

6 BİN EURO KAPTIRAN DA VAR 120 BİN EURO KAPTIRAN DA

Savcılık, mütalaasında çete üyesi olmakla suçlanan 20 sanığın, hangi Almanya vatandaşlarından kaç bin Euro dolandırdıklarını, telefon kayıtlarına da dayanarak açıkladı. Çete üyelerinin 6 bin Eurodan 120 bin Euro'ya kadar para aldıkları belirlendi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında savcılık tüm sanıklar hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, çete üyelerinin, müşteki Almanya vatandaşlarından dolandırdıkları paranın Türk Lirası cinsinden 11 milyon olduğu tespitini sanıklara ve avukatlarına bildirerek “Bu zararı şikayetçilere ödeyebilecek misiniz?” diye sordu. Sanıklar ve avukatları ödeme konusunda süre istedi. Mahkeme, karar duruşmasını 25 Nisan 2025’e bıraktı.