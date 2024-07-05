'Çakmak gazı' faciası: Fenalaşan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Denizli’de çakmak gazına maruz kalması sonucu fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:44
'Çakmak gazı' faciası: Fenalaşan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde, dün gece yarısından sonra çakmak gazına maruz kaldığı ileri sürülen Ahmet Durmuş U. (18) bir anda fenalaştı.

Ahmet Durmuş U.’nun durumunu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu kötüye giden genç, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen Ahmet Durmuş U. hayatını kaybetti. Ahmet Durmuş U.’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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