Çaldığı motosikletleri saklarken yakalanıp, tutuklandı

Bursa'da, çaldığı motosikletleri metruk bir binanın bahçesine saklayan ve 36 suç kaydı bulunan K.E., kendisini takip eden polisi görünce başka bir çalıntı motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Kaçış anı güvenlik kamerasına yansıyan K.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:58
Abone Ol google-news

Bursa'da, çaldığı motosikletleri metruk binanın bahçesine saklayan K.E. (36), kendisini takip eden polisi karşısında görünce, çaldığı bir başka motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Kaçış anı güvenlik kamerasına yansırken, 36 suç kaydı olduğu belirlenen K.E. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalınan kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Suçun işlendiği mahallede güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin 36 ayrı suçtan kaydı bulunan K.E. olduğunu belirledi. Polis K.E.'yi, çaldığı bir başka motosikleti saklamak için metruk bir binanın bahçesine üzerini çalı çırpıyla kapatıp saklarken buldu. Ekipleri karşısında görünce çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, kısa sürede yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyette işlemleri tamamlanan K.E., 'Hırsızlık' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa haberleri motosiklet haberleri hırsızlık haberleri

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda turistin çantasını çalan 3 kadın yakalandı: Hırsızlık suçundan 368 kayıtları olduğu ortaya çıktı

Beyoğlu'nda turistin çantasını çalan 3 kadın yakalandı: Hırsızlık suçundan 368 kayıtları olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da pes dedirten hırsızlık: Binanın demir kapısını çaldılar!

İstanbul'da pes dedirten hırsızlık: Binanın demir kapısını çaldılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler