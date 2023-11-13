Çalınan motosikletini bulana ödül olarak Bitcoin verecek

Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:17

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:17

Özel bir üniversitede anestezi eğitimi gören Hüseyin Uygur (21) 10 Kasım Cuma günü saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerindeki kampüse gitti.

Uygur, 34 GYD 445 plakalı yaklaşık 300 bin TL değerindeki 6 ay önce aldığı motosikletini kaldırımda park edip kampüse girdi. Yaklaşık iki saat sonra dönen genç motosikletinin yerinde olmadığını gördü.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelenirken motosikleti çalan kasklı iki motosikletlinin keşif yaptığını, birisinin Hüseyin Uygur'un ayrılmasından 9 dakika sonra gelerek tekme ile kilidini kırdığı ve alarm sistemini devre dışı bıraktığı görüldü.

"YETİŞMEYE ÇALIŞTIM"

Hüseyin Uygur, "Motosikleti sürükleyerek bir ara sokağa götürüp kısa devre ile çalıştırıyorlar. En son konumu Beylikdüzü Kavaklı'dan aldım. Yetişmeye çalıştım ama maalesef yetişemedim. Alarm çalışmasına rağmen hiçbir müdahale olmamış. Burada sürekli motosikletler olur. İlk kez hırsızlık olduğu söylendi. Aklıma gelen başıma geldi" dedi.

"50 BİN TL DEĞERİNDE BİTCOİN"

Oğlu Hüseyin ile birlikte polise giderek şikayetçi olan Murat Uygur, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece gibi ilçelerde motosiklet hırsızlıklarının arttığını ifade ederek, "Yüzlerce motosiklet çalınıyor, parçaları satılıyor. Allah'tan umut kesilmez. Bulunması için polis de çalışıyor. 300 bin TL değerindeki sıfır olarak aldığımız motosikleti bulan, yerini söyleyene 50 bin TL karşılığı Bitcoin veya 50 bin TL vermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.