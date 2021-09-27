Çalıştığı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki Yusuf, yaşamını yitirdi
Bolu'da çalıştığı inşaatın çatısından aydınlatma boşluğuna düşerek yaralanan Yusuf Demir (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. 17 yaşında olduğu öğrenilen Yusuf Demir, çatıda çalıştığı sırada iddiaya göre binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı.
Demir, plastik malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112'ye haber verdi. Ağır yaralanan Demir, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Demir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor