Çalıştığı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki Yusuf, yaşamını yitirdi

Bolu'da çalıştığı inşaatın çatısından aydınlatma boşluğuna düşerek yaralanan Yusuf Demir (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:48
Çalıştığı inşaatın çatısından düşen 17 yaşındaki Yusuf, yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Olay, önceki gün Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. 17 yaşında olduğu öğrenilen Yusuf Demir, çatıda çalıştığı sırada iddiaya göre binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı.

Demir, plastik malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112'ye haber verdi. Ağır yaralanan Demir, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Demir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler