Cami bahçesinde, 27 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kadın cami bahçesinde ölü olarak bulundu.

Cami bahçesinde, 27 yaşındaki kadın ölü olarak bulundu
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İHA
Yayınlanma: 28.09.2024 - 14:25

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Eğilmez Cami’nde namaza gelen cami cemaati bir kadının hareketsiz halini farketti. Olay yerine gelen 112 ekiplerince öldüğü tespit edilen olayda, Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu. Şüpheli ölüm olarak görülen olayda kadının 27 yaşındaki S.Ö. olduğu tespit edildi.


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