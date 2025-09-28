Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cami önünde dehşet: 'Kızıma uyuşturucu sattın' diyerek kurşun yağdırdı

Cami önünde dehşet: 'Kızıma uyuşturucu sattın' diyerek kurşun yağdırdı

28.09.2025 11:10:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Cami önünde dehşet: 'Kızıma uyuşturucu sattın' diyerek kurşun yağdırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi, karşılaştığı şahsa "Kızıma neden uyuşturucu sattın" diyerek bağırdıktan sonra silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs bacağından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı'ya bağlı Ada Caddesi üzerinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii bahçesindeki çay ocağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.S. cami önünde karşılaştığı İ.D.’ye, "Kızıma neden uyuşturucu sattın?" diyerek bağırdı.

Ardından silahını çıkaran E.S., İ.D.’ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.D. sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri şeritlerle kapatıldı. İncelemelerde yerde bulunan 3 boş kovan delil olarak toplandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Akyazı

İlgili Haberler

Özgür Çelik duyurdu: Hasan Mutlu ve arkadaşları uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor!
Özgür Çelik duyurdu: Hasan Mutlu ve arkadaşları uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi’ni hedef alan operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun belediye bürokratları ve meclis üyeleri ile beraber Emniyet’in bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutulduğunu bildirdi.
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 808 kilo madde, 1,5 milyon hap ele geçirildi
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 808 kilo madde, 1,5 milyon hap ele geçirildi İstanbul’da Güngören, Şişli, Sarıyer, Beylikdüzü ve Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 696 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı.3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Oğlunun 'uyuşturucu' videosu ortaya çıkan AKP il başkanı: ‘Birilerinin il başkanlığı hırsı var’
Oğlunun 'uyuşturucu' videosu ortaya çıkan AKP il başkanı: ‘Birilerinin il başkanlığı hırsı var’ AKP’de dört yıl önceki “pudra şekeri” skandalının ardından bu kez bir il başkanının oğlunun uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıktı. AKP Elazığ İl Başkanı Yıldırım, skandal için parti içine de işaret edip “Bunu siyaseten yapıyorlar. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin il başkanlığı hırsı var" dedi.