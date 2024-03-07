Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Kastamonu’da namaz kılmak için camiye giden şahıs, namaz kıldığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:24
Camide namaz kılarken hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Saraçlar Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, akşam namazı için Akveri Camisine gitti. 

Camide namaz kılındığı sırada fenalaşan Ahmet Güney, yere yığıldı. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Camiye gelen sağlık ekipleri, Güney’in vefat ettiğini belirledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Güney’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip vefat ettiği Akveri Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Araç’ın Alınören köyünde aile kabristanlığına defnedildi.


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