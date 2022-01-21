Camiler bu sesle yankılandı: Biz açız!

21 Ocak 2022 Cuma, 14:58

Burdur merkeze bağlı Pazar Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii'ye giren bir kadın yurttaş, "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız aç" diye bağırmaya başladı.

Burdur Ajans'ta yer alan habere göre; bunun üzerine Z.D.'nin yanına giden cami cemaati, kadını dışarıya çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.

Habere göre, cami dışında bağırmaya devam eden kadın daha sonra gözlerden kayboldu.

Camiler arası merkezi sistem nedeniyle olay sırasında yaşananların sesinin tüm camilerde duyulduğu belirtiliyor.



