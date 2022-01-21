Camiler bu sesle yankılandı: Biz açız!
Burdur'da bir kadın, Cuma namazı sırasında girdiği camide vaazına devam eden imama doğru "Biz açız aç!" diye bağırdı.
Burdur merkeze bağlı Pazar Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii'ye giren bir kadın yurttaş, "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız aç" diye bağırmaya başladı.
Burdur Ajans'ta yer alan habere göre; bunun üzerine Z.D.'nin yanına giden cami cemaati, kadını dışarıya çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.
Habere göre, cami dışında bağırmaya devam eden kadın daha sonra gözlerden kayboldu.
Camiler arası merkezi sistem nedeniyle olay sırasında yaşananların sesinin tüm camilerde duyulduğu belirtiliyor.
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Kar kapıya dayandı! İstanbul'da trafik kilitlendi
- Futbol efsanesi Pele, yeniden hastaneye yatırıldı!
- Boğaz hattında hava kapkara!
- Erdogan may gather leaders of Russia and Ukraine
- 'Bin yılın şarkıcısı' hayatını kaybetti
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Bir ilde daha ekmeğe zam
- Apple'ın Yeni SE modeli kapıda
- Babasına koronavirüs bulaştırdı, yaşamına son verdi
- CHP'li Ağbaba, cumhurbaşkanı adayını tarif etti