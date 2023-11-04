Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 07:13
Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 02.50 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin, yerin 15.73 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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