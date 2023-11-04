Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 02.50 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin, yerin 15.73 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [47.99 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-11-04
Saat:02:50:19 TSİ
Enlem:39.054 N
Boylam:25.967 E
Derinlik:15.73 km
Detay:https://t.co/Jy7E7LYW2g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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