Son dakika... Bitlis'te 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve 6.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 11.27 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 3, 2023
BOLUKLU-HIZAN (BITLIS) https://t.co/3CVakLuhVZ
03.11.2023, 11:27:54 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 6.7 km#Kandilli
AFAD ise, depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.53 kilometre olarak açıkladı.
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