Son dakika... Bitlis'te 3.8 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:38

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:58

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 11.27 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD ise, depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.53 kilometre olarak açıkladı.