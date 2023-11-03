Son dakika... Bitlis'te 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve 6.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:38
Son dakika... Bitlis'te 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 11.27 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD ise, depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 8.53 kilometre olarak açıkladı.


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