İstanbul'da kargo gemisi karaya oturdu!
Bakırköy Yeşilköy sahilinde Liberya Bayraklı MSC Rhiannon isimli kargo gemisi demir sahası değişikliği sırasında karaya oturdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakırköy'de kara oturan gemi ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlık açıklamasında "İstanbul Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.
Etiketler: #BAKırköy #İstanbul #konteyner gemisi #Bakanlık
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