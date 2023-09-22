Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan tanker için römorkörler olay yerine yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, makineleri arızalanan tankerin yüzdürülmesiyle normale döndü.
İstanbul’dan Yunanistan’a giden, Liberya bayraklı 183 metre uzunluğundaki ‘SAPPHO’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-15’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı" denildi.
YENİDEN NORMALE DÖNDÜ
Bölgede çalışma yapan ekipler arızasını giderdikleri tankeri römorkörler eşliğinde Bozcaada demir sahasına götürdü. Gemi güvenli alanda demirletildi.
Geminin yüzdürülmesiyle Çanakkale Boğazı'ndaki trafik de güney-kuzey yönünde yeniden sağlanmaya başladı.
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