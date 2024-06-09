Çanakkale'de kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale’de kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 21:51
Çanakkale'de kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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Feci kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale-Çan karayolu üzerinde Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi.

Tahir K. idaresindeki 43 EV 093 plakalı kamyon ile plakası öğrenilemeyen Hasan Eker yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Hasan Eker ile arkasında yolcu olan Hasan Emir Tabaklıoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada ölen iki gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada ölen motosiklet sürücüsü Hasan Eker’in Kayadere köyü muhtarı Mustafa Eker’in oğlu olduğu öğrenildi.


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