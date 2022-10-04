Canan Türk'ü 6 yerinden bıçakladı... Özel ekip kuruldu, her yerde aranıyor

04 Ekim 2022 Salı, 15:04

Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta, 3 Ekim sabah saatlerinde; Naci Türk isimli erkek iddiaya göre anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı Canan Türk'ün 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi.

Canan Türk'ü 6 yerinden bıçaklayan Türk, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DURUMU İYİ

İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Türk'ün, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BALKONDAN DÜŞÜP YARALANMIŞTI

Canan Türk, geçen nisan ayında evden gelen bağrışmaların ardından balkondan düşerek, yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Türk'ün, Emniyet'teki çelişkili ifadesinde çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi.

EN SON GÖRÜŞTÜĞÜ KADIN ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan Naci Türk'ün, 11 Nisan'da evinde çıplak halde ölü bulunan, birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Naci Türk’ün, kadının ölümünden birkaç saat önce evine girip çıktığı belirlendi.

Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde polis ekipleri, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulmuştu.

GİDEBİLECEĞİ YERLERE OPERASYON

Olay sonrası kaçan Naci Türk’ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda, emniyet bünyesinde özel ekipler kuruldu.

Ekipler, Naci Türk’ün gidebileceği yerlere operasyon düzenlerken, gelen ihbarları da değerlendiriyor. Öznur Temiz’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da aranan Naci Türk’ün, telefon kullanmadığı tespit edildi.