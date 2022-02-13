Çankırı Valiliği'nden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bir köpeğe anestezi olmadan kısırlaştırma operasyonu yapıldığı iddiaları üzerine Valilik soruşturma başlattı.
Çerkeş'te yaşandığı belirtilen olayda, bir köpeğin kısırlaştırma operasyonunun 'anestezi' uygulanmadan yapıldığı iddia edildi.
Videonun sosyal medyada hızla yayılmasından sonra Çankırı Valiliği'nden açıklama geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.
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