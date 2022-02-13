Çankırı Valiliği'nden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma

13 Şubat 2022 Pazar, 15:09

Çerkeş'te yaşandığı belirtilen olayda, bir köpeğin kısırlaştırma operasyonunun 'anestezi' uygulanmadan yapıldığı iddia edildi.

Videonun sosyal medyada hızla yayılmasından sonra Çankırı Valiliği'nden açıklama geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.