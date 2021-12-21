Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme kaza

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

DHA
21 Aralık 2021 Salı, 08:48
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme kaza
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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevkedilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor. 


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