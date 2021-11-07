Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’dan Atatürk çıkışı: “Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edeceğiz”

07 Kasım 2021 Pazar, 22:22

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Grand Fondo Bisiklet Yarışı’nda derece giren yarışmacılar ödüllerini Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın elinden aldı.

Ödül töreninde konuşan Oran, “Çeşme sizler sayesinde daha çok bisiklet dostu bir kent olacak. İyi ki varsınız. Çeşme kültürle, sanatla ve sporlar anılmaya devam edecek. Atatürk’ün izinde yürümeye devam edecek. Buna hiç kimse engel olamayacak” dedi.

“ATATÜRK’TEN RAHATSIZ OLMAYIN”

Konuşması sırasında bir yurttaşın “siyaset yapma” demesi üzerine tepki gösteren Başkan Oran, “Atatürk’ün yolunda yürüyoruz demek siyasetse, evet siyaset yapıyorum. Atatürk’ten rahatsız olmayın. Sizlere rağmen bu ülkenin kurucu ve kurtarıcı değerlerini peşinde yürümeye devam edeceğiz” derken yurttaşlar alkışlarla Oran’ın sözlerine destek verdi.