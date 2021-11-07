Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’dan Atatürk çıkışı: “Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edeceğiz”
Çeşme Belediyesi Grand Fondo Bisiklet Yarışı ödül töreninde “siyaset yapma” diyen bir vatandaşa Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Atatürk’ün yolunda yürüyoruz demek siyasetse, evet siyaset yapıyorum diyerek” tepki gösterdi.
Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Grand Fondo Bisiklet Yarışı’nda derece giren yarışmacılar ödüllerini Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın elinden aldı.
Ödül töreninde konuşan Oran, “Çeşme sizler sayesinde daha çok bisiklet dostu bir kent olacak. İyi ki varsınız. Çeşme kültürle, sanatla ve sporlar anılmaya devam edecek. Atatürk’ün izinde yürümeye devam edecek. Buna hiç kimse engel olamayacak” dedi.
“ATATÜRK’TEN RAHATSIZ OLMAYIN”
Konuşması sırasında bir yurttaşın “siyaset yapma” demesi üzerine tepki gösteren Başkan Oran, “Atatürk’ün yolunda yürüyoruz demek siyasetse, evet siyaset yapıyorum. Atatürk’ten rahatsız olmayın. Sizlere rağmen bu ülkenin kurucu ve kurtarıcı değerlerini peşinde yürümeye devam edeceğiz” derken yurttaşlar alkışlarla Oran’ın sözlerine destek verdi.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan görevden alındı
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- Rektörden 'uzun eşek heykeli' açıklaması
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Bir zam da alkole
- 70 milyar liralık yangın vurgunu
- HDP'den kapatma davası çıkışı