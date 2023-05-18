Çeşme’de yerel üreticiye fide desteği

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:37

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:41

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, turizm kadar üretimle de ön plana çıkmak ve yerel değerleri korumak için kurduğu Tohum Merkezi’nde yerel üreticilere fidan dağıtımına başladıklarını duyurdu.

“YERLİ ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tohum Merkezi’nde yerel üreticilere binlerce fidan dağıtan Oran, “Ata tohumlarımızı korumak, yaymak ve gelecek nesillere aktarmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Tarla’dan Sofra’ya, Üretici Pazarı bunlardan sadece birkaçı. Kurduğumuz Tohum Merkezi’mizde çocuklarımıza, gençlerimize bilinçli beslenmenin, tarımın önemini anlatmanın yanı sıra, Ata tohumlarımıza sahip çıkmayı öğretiyoruz” dedi.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Karakılçık buğdayı, sakız, enginarı gibi daha birçok ürünün belediye desteğiyle üretilmesinden ve yerel yönetimler tarafından desteklenilmesinden mutluluk duyan üreticiler, “Belediyemiz ücretsiz tohum dağıttı. Tohum Merkezi, Tarladan Sofraya, Üretici Pazarı gibi birçok projesi ile bizlerin yanında olan başkanımıza ve belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.