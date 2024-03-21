Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:57
Cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var!
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı devrildi.

Kazada 1’i ağır 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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