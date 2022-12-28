Cezaevinde yaşamını yitiren Avar’ı, af dilekçesi yazmak için arkadaşları ikna etmiş

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Adalet Bakanlığı, cezaevinde yaşamını yitiren 28 Şubat davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar’ın, 16 Aralık’ta af için dilekçe verdiğini belirtti. Avukat Aykanat Kaçmaz, Vural Paşa’ya ölmeden üç gün önce “Anayasanın 104. maddesindeki hükümlerden yararlanmak istiyorum” ifadeleriyle dilekçe yazdırılmak istendiğini, Avar’ın ellerinin titrediği için dilekçeyi Erol Özkasnak’ın yazdığını ancak bunun kabul edilmediğini, daha sonra Avar’a “titreyen elleriyle” yarım saatte dilekçe yazdırıldığını açıkladı. Kaçmaz, “Cesaretleri varsa, Vural Paşa’nın titreyen elleriyle yazdığı yazıyı çıkarıp gösterirler” dedi.

İleri düzeyde demans olan ve ölmeden kısa süre önce kaburgası kırılan Avar’ın cezaevinde ölmesi tepki çekti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, Avar’ın af için başvurduğunu söyleyerek “Cumhurbaşkanımız, Vural Avar ile ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı istedi. İşlemler sürerken rahmete kavuştu” ifadelerini kullanmıştı.

"ÖZÜR DİLEYİN AFFEDELİM"

Avar’ın kardeşi ve avukatı ise Avar’ın başvuru yapmadığını söyledi. Avukat Aykanat Kaçmaz, cezaevindeki komutanlara “‘Darbeci değiliz, özür dileriz, hata ettik’ diye yazın, affedileceksiniz” teklifi yapıldığını, komutanların ise af istemini reddettiğini kaydetti.

Tartışma sürerken Adalet Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, “Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyadadır. Bunun dışındaki iddialar gerçekdışıdır” denildi.