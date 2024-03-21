‘CHP broşürü’ kavgası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:01

Güncelleme: 21.03.2024 - 17:01

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP’nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı.

İşyeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, işyeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban’ın karnına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi, işyeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü.

Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban’ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü işyerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü.

Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga işyerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte işyerine geldiği ve Sinan E.'yi darbettiği görüldü.

Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.