CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: 'Geçmeyi hayal etmeyen insanlar bile para ödüyor'

20 Mart 2022 Pazar, 19:15

CHP'li Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bir hafta ücretsiz, ondan sonra geçişler 200 liracık. Hayırlı olsun" diyerek açtığı geçiş garantili 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hesabının Türkiye'ye ödetildiğini söyledi.

"BU HESABI TÜRKİYE ÖDEMEMELİ"



ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ağbaba, Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'ye değer katmasını temenni ederek şunları söyledi:

"Maalesef geçsin geçmesin bütün toplum ücret ödemeye devam ediyor. Geçmeyi hayal etmeyen insanlar bile para ödüyor. Yıllarca bu garantili geçiş ile yapılan yap-işlet-devret modelinin özelliği bu. Çalış veya çalışma, yap veya yapma, uç veya uçma, geç ya da geçme bunların parasını ödemek zorunda kalıyorsun. Ekonomik sorunlarla boğuştuğumuz bu dönemde bunların çok daha ciddiyetle incelenmesi lazım. Maalesef tam bir kapalı kutu. Kaça mal olduğu, sözleşmesi belli değil. Değişik sözleşmelerle yapılıyor. Ayrıca yerli ve milli olduğunu iddia eden bir iktidar döneminde Türk mahkemeler devre dışı bırakılarak tamamen İngiliz mahkemeleri yetkili kılınıyor. Şeffaf ve denetlenebilir olunması lazım. Ayrıca bu hesabı Türkiye'nin ödememesi gerekiyor."



"TÜRKİYE AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Türkiye'de yoksulluğun iyice derinleştiğini söyleyen Ağbaba söyle konuştu:



"Dün Milas'taydık. Artık 10 liralık kıyma alan, elektrik yakmayan insanlar var. Buzdolabının fişini çekenler var. Maalesef kuru ekmek ve bayat tatlı da gördük. İnsanlar tatlı alabilmek için bayatlamasını ve ucuzlamasını bekliyor. Türkiye'nin durumu iyi değil, derin bir yoksullaşma var. Gelir dağılımında müthiş adaletsizlik var. En üst ile alt arasındaki makas hızla açılıyor. Türkiye hızla fakirleşiyor ve açlıkla karşı karşıya."