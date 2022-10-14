CHP, İzmir’den sansüre tepki gösterdi

14 Ekim 2022 Cuma, 13:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir ile birlikte 81 ilde yaptığı eş zamanlı açıklama ile sansür yasasına karşı ortak tepki gösterdi.

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oyları ile kabul edilerek yasalaştı.

Gelişmelerin ardından yurt genelinde tepkiler artarken, düzenlemeye CHP İzmir’den itiraz geldi.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda yapılan ve partinin il ve ilçe örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkan yardımcısı Ahmet Yıldız, “2023 seçimleri yaklaşırken, demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız” diyerek düzenlemeye dair şunları söyledi:

“Bu sansür yasasının, seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde Meclis’te kabul edilmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın, 40 maddelik bu yasayla, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, baskıcı ve otoriter politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere, tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzeni inşa edeceğiz. Sansür yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yolsuzluklara, vurgunlara, servet transferine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı, “Bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu da yapacağız” diyor. Biz de diyoruz ki, gerekeni sandıkta halkla hep birlikte yapacağız” diye konuştu.