CHP, Nükleer Düzenleme Kurumu kararnamesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, 'Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP grubu adına Nükleer Düzenleme Kurumu'na ilişkin 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için AYM'ye başvurdu.
Başvurunun ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, "Bu başvuru, Nükleer Düzenleme Kurumu'na ilişkin bir başvuru; ama anayasal yönden daha önce yapılan pek çok ihlalin üzerine bambaşka bir ihlalle karşı karşıyayız. Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz çalışmalarımıza başladık, hafta sonu çalıştık ve Cumhurbaşkanlığı'nın yapmış olduğu Anayasa ihlali üzerine, AYM'ye şekil yönünden başvuruda bulunduk" dedi.
"ANAYASA AÇIKÇA YAZIYOR"
Özel, "Anayasa'nın ilgili maddeleri, kanunla düzenlenen bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılmayacağını söylerken, geçen hafta TBMM'de sabahlara kadar çalışarak geçirdikleri Nükleer Düzenleme Kanunu'yla ilgili aynı anda hem kanun yayımlandı, hem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Oysaki kanunun düzenlemesi gerektiği bir alana, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin giremeyeceğini Anayasa açıkça yazıyor" ifadelerini kullandı.
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