CHP'den aday gösterilmemişti... Mesut Yar seçim kararını duyurdu!

Datça Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olan, ama aday gösterilmeyen Mesut Yar, seçime 'bağımsız' gireceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:20
CHP'den aday gösterilmemişti... Mesut Yar seçim kararını duyurdu!
Abone Ol google-news

CHP'nin Datça Belediye Başkan adayı olmak için gazeteciliği bırakan, ancak aday gösterilmeyen Mesut Yar, seçimde 'bağımsız' aday olacağını duyurdu.

"BIZE YETKİ VE GÖNÜL VEREN HERKESE SÖZÜMÜZ VAR"

Yar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merhaba güzel insanlar. Memleket ve Datça sevdamıza ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün teslim ettiği sorumluluk duygusuyla BAĞIMSIZ olarak devam ediyoruz. Bugün saat 14.00’da Datça YSK binasında Belediye Başkanlığı adaylığımızı resmileştiriyoruz. Bize yetki ve gönül veren herkese sözümüz var; #GülüşeGülüşeKazanacağız."


aday haberleri başkan haberleri belediye haberleri CHP haberleri Datça haberleri Mesut Yar haberleri

İlgili Haberler

Ünlü gazeteci Mesut Yar, CHP’den aday adayı olduğunu duyurdu

Ünlü gazeteci Mesut Yar, CHP’den aday adayı olduğunu duyurdu
CHP'den aday gösterilmemişti: Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı

CHP'den aday gösterilmemişti: Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı
CHP eski milletvekili Aygün, Tunceli'den bağımsız aday oldu

CHP eski milletvekili Aygün, Tunceli'den bağımsız aday oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon