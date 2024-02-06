CHP'den aday gösterilmemişti... Mesut Yar seçim kararını duyurdu!
Datça Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olan, ama aday gösterilmeyen Mesut Yar, seçime 'bağımsız' gireceğini açıkladı.
CHP'nin Datça Belediye Başkan adayı olmak için gazeteciliği bırakan, ancak aday gösterilmeyen Mesut Yar, seçimde 'bağımsız' aday olacağını duyurdu.
"BIZE YETKİ VE GÖNÜL VEREN HERKESE SÖZÜMÜZ VAR"
Yar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Merhaba güzel insanlar. Memleket ve Datça sevdamıza ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün teslim ettiği sorumluluk duygusuyla BAĞIMSIZ olarak devam ediyoruz. Bugün saat 14.00’da Datça YSK binasında Belediye Başkanlığı adaylığımızı resmileştiriyoruz. Bize yetki ve gönül veren herkese sözümüz var; #GülüşeGülüşeKazanacağız."
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