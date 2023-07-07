CHP'den dikkat çeken iddia: 'Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler...'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 16:37

Güncelleme: 07.07.2023 - 16:52

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARTIK NİYET, SUSTURMAK DEĞİL"

Yerel seçimleri hatırlatarak, 8 aylık dönemin siyaseten çok sert geçeceğini söyleyen Öztrak, şunları kaydetti:

"Saray eliyle gerilen siyasetin iplerinin çok daha sıkılacağı anlaşılıyor. TİP’in seçilmiş milletvekili Can Atalay, hâlâ tutuklu, Meclis’te ona oy verenlerin hakkını savunamıyor. Milletin iradesine pranga vuruluyor. AK Parti’nin Diyarbakır milletvekilinin sözlerini de anımsatarak hükümetin neyi neden yaptığını hatırlatan, Saray’ın yeni bir çözüm süreci başlatma ve terörist başını salıverme niyetinden bahseden gazeteci Merdan Yanardağ, terörü övdüğü iddiasıyla tutuklanıyor.

Sonra da TELE 1’e, Merdan Yanardağ’a isnat edilen suçla alakası olmayan bir madde üzerinden 7 gün yayın durdurma ve ağır para cezası veriliyor. Artık niyet, susturmak değil, topluma doğru bilgi veren kanalların kapısına kilit vurmak. Milletimizi vergilerle, faizlerle, enflasyonla ezerken, ülkemizi başka ülkelere peşkeş çekerken, yandaşı ranta boğarken bunlar konuşulmasın, söylenmesin istiyorlar. Ülkemizin üstündeki istibdat bulutu giderek koyulaşıyor. Ama son seçimlerde her iki kişiden birinin istibdada karşı birleştiğini unutuyorlar."

"YANARDAĞ ONLARIN HAİN TERÖRLE İŞ BİRLİĞİ PLANLARINI AÇIKLADI"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan CHP Sözcüsü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "CHP Genel Başkanı, bebek katillerini öven gazeteci kılıklı terör sevicilere sahip çıkmayı sürdürüyor. Gezi olaylarının organizatörlüğünün avukatlığını yapmaya devam ediyor" ile "Dün baba-oğul videosu çekenler, bugün gırtlak gırtlağa geldi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona hakaret edenler… Dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu. O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu, şimdi ne oldu" açıklamalarına, şu yanıtı verdi:

“Erdoğan eğer terör sevicilikten, bebek katillerini övmekten bahsediyorsa önce Saray’daki aynasına bir bakacak. Kimin bebek katilinin mektubunu seçim kazanmak için okuttuğunu bir hatırlayıverecek. Gazeteci Merdan Yanardağ, onların hain terörle iş birliği planlarını açıklamıştır. Sıkıntıları bundan. Aslında Erdoğan’ın sözleri, geldiğimiz noktayı açıkça ortaya koyuyor. Saray, Bolu Belediye Başkanı’nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin, baskının üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştırdığını ortaya koyuyor. Hedef bellidir, artık birlik ve beraberlik zamanıdır.”