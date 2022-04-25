CHP'li Ahmet Akın: 'Enerji çeki verilmeli'
İktidar, 2 milyon 140 bin hanenin elektrik faturasının devlet tarafından karşılandığını gündeme getirdi. CHP'li Ahmet Akın desteklerin yeterli olmadığına dikkat çekti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın enerji zamlarına yönelik “sosyal destek veriyoruz” savunmasına tepki gösterdi.
İktidar, 2 milyon 140 bin hanenin elektrik faturasının devlet tarafından karşılandığını gündeme getirdi. Akın ise bu desteklerin yeterli olmayacağını vurgulayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği ve Avrupa’da uygulanan “enerji çeki” uygulamasının ayrıntılarını paylaştı. Akın, “Fransa’da yoksul ailelerin enerji erişimi için 580 milyon Avro, İtalya’da 3 milyar Avro, Belçika’da ise 700 Avro tutarında destek verildi” dedi.
Akın, “AKP iktidarı Türkiye’deki fiyat artışlarına karşın göstermelik kararlar dışında hiçbir somut adım atmadı. Temel insan hakkı olan enerjiye rahat erişim için sosyal devlet ilkesiyle hareket edilerek “enerji çeki” ya da “enerji paketi” adıyla vatandaşın enerjiye erişimini kolaylaştıracak bir uygulama yaşama geçirilmeli. Geliri asgari ücretin altında kalan her hane için yaklaşık asgari tüketim tutarında destek sunulmalı.”
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