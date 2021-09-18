CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan iktidara çok sert 'üretim' eleştirisi

18 Eylül 2021 Cumartesi, 19:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, iktidarın enflasyon ve işsizlik konusunda çare bulacağını düşünmediğini söyledi. Kuşoğlu, “Bir seçim öncesi de bunun gereğini yerine getiremezler. Çünkü bu onların yaptığı askeri tedbirlerle değil, gerçek anlamda operasyon gerektiren, üretim ekonomisine geçebilmek ameliyat, operasyon gerektiriyor, bunu yapabilecek bir hükümet değil” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni Tartışıyoruz” paneli için geldiği Hatay’da açıklama yaptı.

Kuşoğlu, şunları söyledi:

'TÜİK RAKAMLARI GÜVENİLİR BULUNMUYOR'

Enflasyon ve işsizlik Türkiye’de maalesef kronik bir hale geldi. Ve enflasyonla ilgili olarak TÜİK’in açıkladığı rakamlar güvenilirliğini toplum ve kamuoyu rakamları güvenilir bulmuyor. Açıklanan rakamların çok daha üzerinde rakamlar olduğunu kabul ediyor. Enflasyon, özellikle son açıklanan ağustos ayı enflasyonunun çok daha yüksek olduğunu, başka ölçümlemeler dolayısı ile biliyoruz.

'İKTİDARIN ÇÖZÜMLERİ GERÇEK TEMELLİ DEĞİL'

Hatta kendisi bunu çok net bir şekilde hissediyor ama şu var; enflasyon olur. Ama bununla ilgili çözüm de üretir iktidarlar. Maalesef iktidarın çözümleri gerçek temelli çözümler değil. Mesela çekirdek enflasyonu gibi, gerçek halkın enflasyonunun dışında çözümlerle enflasyonu düşük göstermeye çalışmak. Veya fahiş fiyatlarla mücadele ediyorum diyerek, çarşı pazar esnafını sıkıştırmak, onları terörist ilan etmek. Gerçek anlamda üretimi arttırarak, üretimi kontrol ederek, enflasyonla mücadele söz konusu değil.



'ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇEBİLMEK AMELİYAT, OPERASYON GEREKTİRİYOR'