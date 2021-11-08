CHP'li Gökan Zeybek'ten 'İnsani Su Hakkı' uygulaması hakkında kanun teklifi

08 Kasım 2021 Pazartesi, 14:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2019 yılında İstanbul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpünü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz verilmesi doğrultusunda karar almış ve uygulamaya geçmişti. Ancak Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu’nda “İnsani Su Hakkı” uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme getirilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine bu uygulama kısa süre önce kaldırıldı. Su hakkının insan hakkı olduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek bu doğrultuda bir kanun teklifinde bulundu ve konuyu TBMM gündemine taşıdı.

“VATANDAŞIN SU FATURALARI %20 ARTTI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İnsani Su Hakkı” uygulamasının Sayıştay Raporu’nda belirtilen sebeplerle kaldırılması sebebiyle vatandaşın su faturalarının %20 oranında arttığını belirten Gökan Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü; “BM İnsan Hakları Konseyi, muhtelif yıllarda muhtelif kararları ile; uluslararası insan hakları belgeleri kapsamında, güvenilir içme suyuna adil erişimle alakalı haklar ve yükümlülüklerle ilgili sonuç ve tavsiyeleri içeren kararlar almış bulunmaktadır. BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, güvenli bir içme suyunun artık bir insan hakkı olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizerek, yaşam ve sağlığın sürdürebilirliği için kişisel ve genel kullanımlarda yeterli miktarda güvenli içme suyuna erişimde ayrım gözetilmemesi gerektiğini önemle vurgulamıştır.” dedi.

“BU DÜZENLEME HAYATA GEÇİRİLEREK VATANDAŞIN İNSANİ HAKKI OLAN SU HAKKI TANINMALIDIR”

Su tarifeleri hazırlanırken indirimli ya da ücretsiz suya erişiminin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğini belirten Zeybek, "Yapılacak düzenlemeyle; belirtilen hususta düzenleme yapılmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle, kamu idarelerinin imkanları da dikkate alınarak insanlarımızın "İnsani Su Hakkı"na kavuşturularak, dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

“RANT UĞRUNA GECE YARISI ATILAN İMZALAR, KONU HALKIN ÇIKARI OLDUĞUNDA ATILMIYOR”

“İnsani Su Hakkı” konusu ile ilgili bir tespitte bulunan Zeybek, sözlerini şöyle tamamladı; “ Konu rant olduğunda, konu yandaşlara tanınan imtiyazlar olduğunda 24 saat boyunca, özellikle de gece yarısı kararlarına imza atan Saray, konu vatandaşın menfaati olduğunda ne yazık ki kıpırdamıyor. Cumhurbaşkanı pek tabii bir geceyarısı kararı ile belediyelerin, ihtiyacı olan vatandaşa indirimli ya da ücretsiz “İnsani Su Hakkı”nı verebilmesine olanak sağlayabilirdi. Ancak nedense bu yetkisini kullanmıyor. Beşli çete için böyle bir muafiyet gerekseydi eminim ki gözünü kırpmadan yapardı.” dedi.